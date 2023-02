Roger Waters wekt woede Oekraïne met toespraak voor Veiligheidsraad

De Oekraïense VN-ambassadeur heeft felle kritiek geuit op de toespraak van Roger Waters in de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties. „Hoe triest voor zijn voormalige fans om hem te zien accepteren dat hij gewoon de zoveelste steen in de muur van Russische desinformatie en propaganda is”, aldus de topdiplomaat die verwees naar een beroemd liedje van Pink Floyd, Another Brick in the Wall.