R. Kelly ontkent opzettelijke verspreiding van herpes

Nu wordt Kelly onder meer beschuldigd van het opzettelijk verspreiden van herpes, maar ook dat heeft hij naar eigen zeggen niet gedaan.

Eerder werd de zanger, vooral bekend van de hit I Believe I Can Fly, al meerdere keren beschuldigd van het hebben van seks met minderjarige meisjes en het filmen hiervan. Zelf zegt hij onschuldig te zijn.

Kelly zit momenteel in afwachting van meerdere rechtszaken in de gevangenis in Chicago.