Met dit ’verdrietige’ nummer gaat S10 naar Eurovisie Songfestival

De Diepte is een rustig lied. De 21-jarige zangeres blijft ook tekstueel dichtbij zichzelf en zingt over onder meer donkere dagen en angsten. S10 schreef eerder al nummers over haar psychische problemen waarvoor ze in het verleden ook in een kliniek is opgenomen.

Voor S10 was het dan ook een emotioneel moment om haar songfestivalnummer De Diepte te presenteren. De zangeres moest donderdag een traantje wegpinken nadat het liedje voor het eerst te horen was vanuit het Koninklijk Theater Tuschinski in Amsterdam. „Ik ben wel een beetje emotioneel”, zei de 21-jarige zangeres na afloop in het NPO Radio 2-programma Aan De Slag!. Dat komt doordat ze ’van ver’ is gekomen. „Ik ben gewoon trots, ik doe het voor die Stien en alle andere mensen die op die plek zijn geweest. Dat raakt me: het kan gewoon goed komen.”

Verdrietig nummer

De Diepte is een Nederlandstalig en rustig nummer. „Het is een ode aan het verdriet en de herinneringen die je met je meedraagt. Iedereen maakt in zijn leven gebeurtenissen mee die moeilijk zijn. Dat is iets dat we samen delen als mensen en ik hoop dat je je minder alleen voelt bij het luisteren van het liedje”, vertelde ze er ook over. Het liedje is in samenwerking met Arno Krabman geschreven en geproduceerd.

Oud-songfestivalkandidaten als Duncan Laurence en Jeangu Macrooy mochten het nummer eerder al horen en waren enthousiast. „Ik vind het geweldig dat Nederland na zoveel jaar weer meedoet met een Nederlandstalig nummer. Ik houd van een goed verdrietig nummer en dit is dat zeker”, zei Macrooy, die Nederland vorig jaar vertegenwoordigde. „Ik hoop dat mensen de songtekst gaan googelen, want het is heel mooi”, reageerde Laurence.

Het Eurovisie Songfestival wordt van 10 tot en met 14 mei gehouden in de Italiaanse stad Turijn. S10 komt uit in de eerste halve finale.