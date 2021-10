Rolling Stones zijn racisme-rel zat en stoppen met hit Brown Sugar

„We proberen erachter te komen waar deze rel vandaan komt”, zegt gitarist Keith Richards hierover tegen de Los Angeles Times. Want volgens Richards gaat het nummer juist over de ernst van deze periode. De Britse gitarist is het zat om de discussie over het onderwerp te voeren, waarop werd besloten het lied niet meer te spelen.

De band is op dit moment druk met hun tour door de Verenigde Staten, maar het nummer uit 1971 zal hierbij dus niet te horen zijn. Richards en frontman Mick Jagger hopen allebei dat daar in de toekomst verandering in komt.

In de liner notes van het compilatiealbum Jump Back (1993) zegt Jagger over het lied: „De tekst is vooral een dubbelzinnige combinatie van drugs en meisjes. Dit nummer ontstond ineens, een absoluut hoogtepunt.”