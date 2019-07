Beth Hart kondigt nieuw album aan

Het album is geproduceerd door Rob Cavallo (Green Day, My Chemical Romance, Dave Matthews Band). „Ik ben nu veel meer mezelf dan op mijn eerdere werk, legt Beth uit. „Ik ben een heel eind gekomen, en heb nu volledig vrede met mijn duistere, gekke kanten, dingen waar ik me voor schaam of juist trots op ben.”

Het succes van haar vorige plaat Fire On The Floor (2016) heeft haar veel waardering, groeiende plaatverkopen en uitverkochte shows opgeleverd, bijvoorbeeld in de Royal Albert Hall en Ziggo Dome. Beth Hart staat op 29 en 30 november in AFAS Live, deze concerten zijn uitverkocht.