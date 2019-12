Ramses Shaffy nog lang niet vergeten

Ⓒ Hollandse Hoogte / Felix Kalkman

Het is zondag tien jaar geleden dat chansonnier en acteur Ramses Shaffy op 76-jarige leeftijd overleed. Dat hij een talentvol toneelspeler was, is een beetje in de vergetelheid geraakt, maar de herinnering aan de zanger met zijn markante persoonlijkheid leeft nog volop.