’Rechten Queen binnenkort verkocht voor 1 miljard dollar’

Volgens de bronnen wordt de deal binnen een maand verwacht. Zowel Universal als Disney wil niet reageren. Ook de woordvoerder van Queen zelf geeft geen commentaar.

Het opkopen van muziekrechten is de afgelopen jaren populair en lucratief geworden door inkomsten die de nummers genereren via streamingdiensten en sociale media. De rechten op het werk van Bruce Springsteen werden in 2021 verkocht voor 500 miljoen dollar. Voor zover bekend is dat het hoogste bedrag dat tot nu toe is neergeteld voor de catalogus van één artiest.

De waarde van de muziek van Queen is de afgelopen jaren mede toegenomen door het grote succes van de film Bohemian Rhapsody, die het levensverhaal van zanger Freddie Mercury (1946-1991) vertelt. De film won een aantal Oscars en trok overal veel bezoekers. In Nederland kochten meer dan 2 miljoen mensen een kaartje voor Bohemian Rhapsody.