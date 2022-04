Ouders: ’Tom Parker steunde onze dochter (23) die zes weken eerder overleed’

Amani Liaquat, een eerstejaars rechtenstudente die op het punt stond te trouwen, leed volgens hen net als Tom Parker aan een hersentumor. De twee ontmoetten elkaar toen Tom Parker opnames had voor zijn tv-documentaire over zijn ziekte en zij hem interviewde voor haar podcast Chat2Amani.

Tijdens hun ziekte zouden ze samen een sterke band opgebouwd hebben, waaruit Amani veel kracht uit putte. Ze wisselden volgens de ouders tekst- en spraakberichten uit die ’een bron waren van positiviteit’. Zo zou Tom haar geschreven hebben: ’Ik snap het niet. Waarom denk je aan doodgaaan? Je gaat niet dood. Wij gaan niet dood. We zijn jong. We zijn sterk genoeg.’ Ook schreef hij haar: ’Ik weet dat het angstaanjagend is, maar het komt goed met je. Je kunt dit.’

Helaas overleden zowel Amani als Tom Parker wel degelijk aan hun hersentumor. Amani overleed op 21 februari, de 21e verjaardag van haar zus. Tom Parker schreef toen op Instagram: „Mijn gedachten en liefde gaan uit naar haar familie. Ze was een ongeloolijke jongedame. Vrolijk, slim, grappig. Het was een groot plezier haar te hebben ontmoet.” Later zou de familie van de jonge vrouw een keramieken engel, een kaarsje met inscriptie, wat bloemzaadjes en een zilveren fotolijstje hebben gestuurd. „Dat staat in onze slaapkamer”, vertelt haar moeder. „We hebben er een foto van haar in gedaan van toen ze nog jong was.”

Tom Parker overleed op 30 maart, op 33-jarige leeftijd.