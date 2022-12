Premium Het beste van De Telegraaf

Manuela Klerkx organiseert kunstbeurs (re)Discoveries voor sluimertalent: ’Kwaliteit komt altijd bovendrijven’

Door Paola van de Velde Kopieer naar clipboard

Manuela Klerkx: „Deze kunstenaars zijn vaak te bescheiden.” Ⓒ Stef Nagel

Dat het nooit te laat is om als kunstenaar ontdekt te worden, bewijst de nieuwe beurs (re)Discoveries in Amsterdam. Sluimerende talenten die jarenlang over het hoofd zijn gezien, stappen dit weekend in Loods 6 vol in het spotlicht. De beurs is een idee van kunstcoach Manuela Klerkx. „Kwaliteit komt altijd bovendrijven.”