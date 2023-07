André Rieu en dj La Fuente vertolken dit jaar Wilhelmus in Zandvoort

De organisatie van de Formule 1-race heeft gekozen voor André Rieu en zijn Johann Strauss Orkest in combinatie met dj La Fuente. Gesproken wordt van een ’indrukwekkende en emotionele uitvoering’.

„Ik volg Max al jaren en toen ik gevraagd werd om met mijn orkest vóór de start van de F1-race in Zandvoort op te treden, was ik meteen laaiend enthousiast. Ook alle mensen in mijn orkest trouwens! Samen met dj La Fuente gaan we er een spetterende show van maken voor de tv-kijkers wereldwijd”, zegt Rieu.

La Fuente trad vorig jaar ook al op tijdens het race-weekeinde in Zandvoort. De dj zegt: ,Het was een van mijn hoogtepunten vorig jaar; mijn optreden op zaterdag in de Arena van de Dutch Grand Prix. De sfeer, het publiek, de dansers op het podium, de drifters en de marshals die enthousiast meededen langs de baan, alles klopte. Het was een te gekke show. We gaan dit jaar, samen met Rieu en zijn orkest, het hele circuit op z’n kop zetten. Ik kijk uit er dan ook enorm naar uit om op onze eigen manier de wereld van Formule 1 een vrolijk tintje te geven.”

Tijdens de vorige twee edities van de Grand Prix werd het volkslied vertolkt door Davina Michelle en Armin van Buuren en door Floor Jansen met Afrojack.

De Grand Prix in Zandvoort wordt dit jaar op 27 augustus verreden, direct na de zomerstop.