Katie Price hoopt dat haar zoon eerder sterft dan zijzelf

De 42-jarige Katie geeft toe dat ze zich zorgen maakt over haar zoon Harvey. De 18-jarige jongen lijdt aan flink wat gezondheidsproblemen, waaronder het Prader-Willi-syndroom, een zeldzame vorm van autisme met een breed scala complicaties die zijn ontwikkeling beïnvloedt. Katie vreest dan ook voor hoe hij verder zou moeten als zij er niet meer zou zijn.

„De artsen hebben me verteld dat hij een verhoogd risico heeft op een hartaanval. Hij weegt 175 kilo en draagt kleding in maat 5XL. Als hij de trap oploopt, is hij al buiten adem”, vertelt ze aan The Sun. „Ik zie hem niet ouder worden dan vijftig, tenzij we zijn gewicht en conditie op orde krijgen. We proberen van alles, maar het is moeilijk om hem minder te laten eten. Ik weet dat het afschuwelijk is om te zeggen, maar ik hoop dat hij eerder komt te overlijden dan mij. Hij zou het niet redden zonder mij. Hij zou kapot gaan van verdriet en niet begrijpen waarom ik er niet meer ben.”