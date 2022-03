’Vleugels’ prachtige voorstelling over muzikaal wonderkind

Wanneer Clara op jonge leeftijd componist Robert Schumann ontmoet, ontstaat er een bijzondere vriendschap die jaren later zal leiden tot een eerste kus en uiteindelijk een huwelijk. Maar dat laatste gaat niet zonder slag of stoot want vader Wieck ligt dwars en Clara zal veel moeten bevechten om bij haar grote liefde te kunnen zijn.

Clara en Robert schreven elkaar gedurende jaren duizenden liefdesbrieven en hielden allebei dagboeken bij. Aan de hand hiervan maakten acteurs Saskia Temmink en Thom Hoffman een ontroerende en poëtische vertelling waarin hoogte- en dieptepunten uit het leven en huwelijk van Clara en Robert Schumann de revue passeren.

Ze dragen de teksten voor vanaf muziekstandaards. Temmink neemt Clara voor haar rekening en brengt de pianiste en componiste ingetogen en overtuigend tot leven: van een kind dat opgroeit zonder moederliefde en wellicht daardoor wat kil en afstandelijk wordt, tot volwassen vrouw die naast haar internationale carrière een gezin met acht kinderen weet te onderhouden en alles over heeft voor de liefde van haar leven. Thom Hoffman schakelt gedreven tussen de vrij tirannieke vader Friedrich Wieck en de liefdevolle Robert Schumann, en later in de voorstelling nog naar de frivole componist Johannes Brahms.

Herhaaldelijk lopen de gebeurtenissen uit het leven van Clara en Robert over in bijpassende composities van hun hand, die worden uitgevoerd door het Storioni Trio. Een werkelijk prachtige vondst om zo de levens én de muziek van dit beroemde liefdespaar uit de muziekgeschiedenis op het toneel te brengen. De uitwerking is zeer geslaagd. Vleugels is een intieme voorstelling, waar je warm van wordt en die je in je hart wilt sluiten.

✭✭✭✭ (4 sterren uit 5)