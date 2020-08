Kroonprins Frederik: Joachim herstelt goed

V.l.n.r.: Prinses Marie, prins Joachim, kroonprinses Mary, kroonprins Frederik. Ⓒ Getty Images

De Deense kroonprins Frederik is dinsdag teruggekomen uit Frankrijk, waar hij een bezoek bracht aan zijn broer Joachim. De 51-jarige prins is daar aan het herstellen van een bloedstolsel in zijn hersenen.