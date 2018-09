Griffin verontschuldigt zich voor 'onthoofden' Trump

Op haar Instagramaccount heeft ze het boetekleed aangetrokken. Ook gaat ze volgens CNN fotograaf Tyler Shields vragen om de fotoshoot er vanaf te halen. "Ik snap dat dit beledigend is. Het was niet grappig. Ik snap het. Ik smeek jullie om vergiffenis, ik ben echt te ver gegaan. Ik heb een fout gemaakt, zat helemaal verkeerd."

Dinsdag riep Griffin nog dat ze niet bang was voor een beetje ophef, maar daar is ze nu dus toch van teruggekomen. De foto ging viral en zowel voor- als tegenstanders roerden zich. Griffin is al vanaf het begin niet blij met Trump als president. Zo noemde ze hem al eens een idioot.