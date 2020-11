’De stotteraar’: Kleine crimineel zoekt roem

Controversiële thema’s schuwt Lewinsky daarbij niet. Godsdienstwaanzin, pedofilie, (kleine) criminaliteit en de maakbaarheid van succesvol schrijverschap: in zijn schelmenroman over een stotteraar die over de schreef is gegaan, speelt de auteur met genres en in bestsellers populaire onderwerpen. En daarbij draait het allemaal om taal. Woorden verleiden, maken wanhopig, ontroeren, persen af, zetten onder druk, zaaien haat en houden in bedwang. Met zichtbaar genoegen zet de schrijver al die aspecten in.

Pestkop te kijk

Johannes Hosea Stärckle stottert al sinds zijn jeugd. Dat het met het onderdrukkende karakter van de sektarische geloofsgemeenschap waar zijn ouders lid van zijn te maken heeft, is evident. Vanwege zijn gebrek wordt hij op school gepest. Maar eenling Johannes heeft een talent: hij kan schrijven. Hij voorziet zijn pestkop van liefdesbrieven en zet hem op een creatieve manier te kijk. En zo rolt hij het ’schrijversvak’ in: door brieven te schrijven onder vrouwelijk pseudoniem aan verliefde mannen, door het gebruik van het woord van de Heer als middel voor een wraakactie, door bij eenzame oude dames via een geschreven bericht geld af te troggelen.

Fantasie vervaagt

Stärckle belandt in de gevangenis, maar treft een pastor die gelooft in zijn talent. Hij schrijft de man brieven met anekdotes over zijn leven, zet probeersels op papier om zijn pen soepel te houden en fabuleert er op los. Hij doorspekt zijn vingeroefeningen met de bijbelcitaten en uitspraken van Schopenhauer. ’De waarheid kan wachten, want ze heeft een lang leven voor zich’. De grens tussen echt gebeurd en fantasie vervaagt.

De stotteraar is een fascinerende roman over ’schrijverschap’. Lewinsky trekt alle registers open. Hij filosofeert, psychologiseert, verkent genres en vertelt, met een knipoog, een levensverhaal dat aanspreekt bij een groot publiek: de zegetocht naar roem van een kleine crimineel.

Lies Schut

✭✭✭✭