Demonstranten proberen nachtrust Thaise koning te verstoren met rockband

Net als bij een eerder protest tegen de aanwezigheid van de koning in Duitsland werden er lichtbeelden met leuzen geprojecteerd op de voorgevel van het luxehotel dat geheel door Vajiralongkorn is afgehuurd. 'Als u zoveel van Duitsland houdt, blijf dan hier, maar stop met het Thaise koningschap' was een van de boodschappen die te lezen viel op de hotelgevel.

De actiegroep Pixelhelper had dit keer ook gezorgd voor een rockband die onder meer spotliederen ten gehore bracht. De beveiliging van zowel het hotel als die van de in zijn rust gestoorde Thaise koning kwam een kijkje nemen en probeerden het protest te stoppen. Ook de Beierse politie was present, maar die greep niet in omdat het een legale demonstratie betrof.

De koning zou zijn ambassadeur al eens hebben laten klagen, maar zonder succes. In Thailand staat vijftien jaar gevangenisstraf op majesteitsschennis en dat kan alles zijn dat de monarch niet bevalt. Protesten vallen daar zeker onder, maar die regels gelden niet in Duitsland. Dat is ook reden voor de door Thaise dissidenten gesteunde actiegroep juist in Garmisch-Partenkirchen koning Vajiralongkorn het leven zo onaangenaam mogelijk te maken.