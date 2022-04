Brooklyn Beckham deelt foto’s huwelijk en dit kreeg hij van ouders

Beckham, die een maatpak droeg van Dior, postte twee foto’s op zijn Instagram. Een van Nicola in haar bruidsjurk van Valentino Haute Couture en een van het paar samen, waar ze elkaars hand vasthouden. „Mr. and Mrs. Peltz Beckham”, schrijft Brooklyn bij het kiekje. Eerder gaf de Beckham telg al aan de naam van zijn vrouw aan te nemen, evenals dat zij de naam Beckham aanneemt.

Nicola werd door haar vader naar het altaar begeleid, waar haar schoonzusje Harper Beckham (10) haar rol vervulde als een van de bloemenmeisjes. Brooklyns broers Romeo (19) en Cruz (17) traden op als zijn getuigen.

Oldtimer

Het pasgetrouwde stel vroeg hun gasten in plaats van cadeaus te geven om een donatie te geven aan de humanitaire organisatie Care, om zo hulp te bieden aan vrouwen, kinderen, ouderen en families in Oekraïne. David en Victoria Beckham hebben hun zoon Brooklyn en kersverse schoondochter Nicola Peltz een bijzonder huwelijkscadeau gegeven. Ze schonken de ’newlyweds’ een gerestaureerde vintage Jaguar cabrio uit 1954, die door een firma waarin David geïnvesteerd heeft volledig elektrisch is gemaakt. Aan de auto hangt een prijskaartje van 450.000 euro. Dit meldt The Daily Mail.

’Posh & Becks’ kwamen zelf in de auto aangereden bij de lunch die op zondag werd gehouden in het huis Nicola’s ouders in Palm Beach, een dag na de officiële huwelijksvoltrekking. Later reden Brooklyn en Nicola er samen mee weg en deed hun rit denken aan die van prins Harry en Meghan, die zich eveneens verplaatsten met elektrische Jaguar toen ze van Windsor Castle naar de receptie bij Frogmore House reden gedurende hun huwelijksfestiviteiten.

Beckham is investeerder in het bedrijf Lunaz, dat gespecialiseerd is in het restaureren en elektrisch maken van oldtimers. De voormalig voetballer liet de auto in een speciale kleur blauw spuiten, maar vroeg het bedrijf om de exacte naam en kleur geheim te houden.