’Epsteins Lolita Express was net een seksspeeltuin’

De Boeing 727, die jarenlang in eigendom was van wijlen misbruikmiljardair Jeffrey Epstein en vele sterren, wereldleiders en bekende zakenmannen aan boord heeft gehad, staat inmiddels al een tijdje aan de grond. Het vliegtuig - dat volgens de aantijgingen ooit dienst deed als een vliegend sekspaleis - staat stof te verzamelen op een vliegveld in de Amerikaanse staat Georgia. Maar hoe zag het er eigenlijk uit? En wat speelde er zich in het toestel in het verleden af?