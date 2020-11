Raymond van Barneveld gaat binnenkort samenwonen met Britse vriendin

Met de laatste stukjes doelt hij onder meer op de scheiding met zijn ex-vrouw Silvia, die nog niet helemaal afgerond is. Het stel heeft nog geen concrete plannen om samen in het huwelijksbootje te stappen, voordat die scheiding helemaal finaal is. „Het is een beetje ongepast om haar nu te vragen. Maar dat gaat zeker wel gebeuren. Ik voel me daar onwijs goed bij, en zij ook. Alleen het juiste moment moet nog komen.”

Van Barneveld maakte afgelopen maand bekend bezig te zijn met een comeback als professioneel darter. De vijfvoudig wereldkampioen voelt zich mentaal weer beter en zegt elke dag te trainen.