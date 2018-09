18e editie van Oerrock daverend succes

Ook hier was natuurlijk de vraag hoe de artiesten het vinden om te spelen na de afschuwelijke aanslag in Manchester. Danny Vera die het hele publiek uit zijn dak liet gaan, vertelde dat "de wereld gek is, maar we ons niet gek moeten laten maken".

Sanne Hans (Miss Montréal) liet voor het optreden weten : "Ik speel al jaren op Oerrock en het is altijd een feestje. Dat kan niemand ons afnemen. We moeten ieder dag genieten." Sanne zette een prachtige show neer.

De leden van de band Kensington vertelden dat ze er vanavond alles aan doen om er voor te zorgen dat ze er een groot feest van maken. Daarnaast zeggen ze: "Laten we nou met zijn allen de handen ineen slaan en ons vooral niet gek maken."