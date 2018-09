Fans Ariana Grande starten actie

Op Twitter roepen de fans iedereen op om het liedje te downloaden ter nagedachtenis aan de 22 doden en 59 gewonden die vielen tijdens het concert van de popster maandag in Manchester.

Het nummer was het slotnummer van het concert en de boodschap die op Twitter wordt verspreid is dan ook: 'Laat Ariana Grandes nummer (One Last Time) voor 22 weken bovenaan staan, het is het laatste liedje dat deze mooie kinderen hoorden... 22 levens, 22 weken.'

Volgens onbevestigde berichten zou de opbrengst van het nummer naar de slachtoffers van de terreuraanslag gaan. Donderdag had de actie al succes, One Last Time behaalde af en aan al de eerste positie in de iTunes-lijst. Ook Britse radiostations hebben de oproep opgepakt en draaien het liedje regelmatig.