Bibian Mentel neemt afscheid van Instagram

Het regent hartjes en lieve respectvolle woorden op het ontroerende bericht van Bibian Mentel en haar foto van haar met haar partner Edwin Spee. En zo is het de afgelopen tijd steeds gegaan, blijkt uit de woorden van de sporter, die onlangs liet weten dat haar vooruitzichten slecht waren. „Wat een liefde heb ik de afgelopen tijd mogen ontvangen. Ontzettend veel dank voor jullie berichtjes, kaartjes en bloemen.”

Bibian, die al jaren kampt met kanker die steeds weer terugkeerde, brengt ook opnieuw haar stichting over het voetlicht. „Ook vind ik het echt fantastisch om te zien hoeveel donaties en steunbetuigingen er zijn binnengekomen bij mijn Mentelity Foundation. Ik ben ervan overtuigd dat mijn stichting nog heel lang kinderen met een lichamelijke uitdaging gaat helpen.” Het is ook deze stichting waarop haar volgers voortaan informatie over haar kunnen vinden. „Het lukt niet meer om zelf berichten te plaatsen. Volg daarom de Mentelity Foundation om op de hoogte te blijven van hoe het met mij en de stichting gaat.”

De immer positieve Bibian sluit positief af: „Er gebeuren op dit moment zoveel mooie dingen. Ik ben ontzettend blij dat ik dit nog allemaal mee mag maken en geniet er enorm van elke dag.” En alsof haar levenshouding en woorden nog niet genoeg zijn om het haar fans op het hart te drukken, voegt ze er nog twee hashtags aan toe, die vanuit haar mond niet cliché maar doorleefd klinken: ’Leef’, klinkt het in kapitalen en in het Latijn: carpe diem, pluk de dag.