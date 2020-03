Coronapatiënt prins Albert ziet ’einde van de tunnel’

„Ik hoest nog een beetje, maar ik heb geen koorts meer. Ik zie het einde van de tunnel.” Het Monegaskische hof deelde donderdagmiddag een gezondheidsupdate. Daarin staat dat de behandelend artsen van Albert zich geen zorgen maken over ’de ontwikkeling van zijn gezondheidstoestand’. De prins ’krijgt dagelijks bezoek van zijn behandelend arts’, aldus het hof.

Albert zit in quarantaine, maar is gewoon aan het werk. „Hij staat continu in contact met leden van zijn kabinet, zijn regering en naaste medewerkers”, aldus het hof.

De prins riep de inwoners van Monaco nogmaals op de strenge coronamaatregelen die in het vorstendom van kracht zijn te blijven respecteren. „Alleen strikte naleving van deze regels zal de verspreiding van het coronavirus stoppen.”