Kesha lanceert eigen make-up collectie

De collectie Kesha Rose Beauty bestaat uit onder meer oogschaduw, eyeliner en lippenstift en is vanaf 3 december enkel online te koop. Alle producten zijn veganistisch en zijn niet op dieren getest.

De zangeres droomde al langer van een eigen collectie. „Soms is het doel van schoonheid om perfectie na te streven. Dat is bij mijn lijn niet zo. Mijn doel is geluk”, verklaarde Kesha aan magazine WWD.