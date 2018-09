Hailey Baldwin voert Maxim Hot 100 aan

Dat heeft het Amerikaanse tijdschrift bekendgemaakt. Baldwin is de opvolger van Stella Maxwell, die vorig jaar als meest sexy vrouw van de wereld werd gezien.

Volgens het magazine zijn de looks niet het enige meer dat telt voor een topnotering. "Alleen mooi zijn, is niet de enige vereiste om Maxims legendarische Hot 100 te leiden: je moet ook een 'badass' zijn. En Baldwin is dat", aldus Maxim, die het model omschrijft als een provocateur.

Baldwin, de dochter van acteur Stephen Baldwin en het nichtje van de eveneens acterende Alec Baldwin, is traditiegetrouw de covergirl van de volgende editie van Maxim. Het tijdschrift maakt de lijst sinds 2000. Eerdere winnaars zijn onder meer Jessica Alba, Christina Aguilera, Katy Perry en Taylor Swift. Eva Longoria won de titel als enige twee keer.