Soundos El Ahmadi bevallen van tweede kind

De 40-jarige actrice deelde een video waarin ze haar kind, gehuld in een blauw pakje, in haar armen heeft. De felicitaties voor de actrice en comedian stromen inmiddels binnen onder het bericht. El Ahmadi heeft de naam van haar zoontje nog niet bekendgemaakt.

El Ahmadi heeft al een dochter, Aliyah, van acht jaar oud.

Straf

Soundos maakte in juni bekend in verwachting te zijn. Hoewel ze dit nieuws eigenlijk niet met de buitenwereld wilde delen, deed ze dat toch omdat ze naar eigen zeggen een filmrol was misgelopen door de zwangerschap. „Als mannen vertellen dat ze vader worden, worden ze gefeliciteerd en als wij vertellen dat we moeder worden, worden we gestraft. En dan afvragen waarom vrouwen zoals ik huiverig zijn om zulk positief nieuws te delen of zelfs te verbergen.”

The Media Brothers, de desbetreffende productiemaatschappij, verklaarde aan de Telegraaf de berichtgeving rondom Soundos El Ahmadi betreuren. „Het klopt dat Soundos gepolst is voor de rol van een jeugdtrainster, samen met een aantal andere actrices. Maar deze castings moeten überhaupt nog plaatsvinden. Voorlopig hebben we er allereerst om artistieke redenen de voorkeur aan gegeven om andere actrices uit te nodigen voor een auditie voor deze rol.”