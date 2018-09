Stephen Colbert niet vervolgd om grap Trump

Maar tot een vervolging wil de FCC het niet laten komen, zo meldt Variety. De mediawaakhond heeft de klachten wel onderzocht, maar besloot geen straf op te leggen. Dat heeft twee redenen: zender CBS had wel degelijk over de schunnige teksten van Colbert een piep gezet. En het feit dat de show na tien uur 's avonds wordt uitgezonden maakt dat de 53-jarige presentator niet aangepakt wordt, want programma's die in de VS 's avonds laat worden uitgezonden mogen over het algemeen wat pikanter of controversiëler zijn.

Kijkers en aanhangers van Trump probeerden via Twitter, met het gebruik van de hashtag #FireColbert, de zender CBS te overtuigen om Colbert te ontslaan. Die weigerde te reageren op de klachten en verwees naar de FCC.

Sinds Stephen Colbert regelmatig de Amerikaanse president aanvalt, zitten de kijkcijfers van de Late Show juist flink in de lift. Het programma is sinds begin 2017 de best bekeken latenightshow op de Amerikaanse televisie.