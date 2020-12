SNL-komiek John Mulaney door coronacrisis toch weer aan de coke

John zou voor een behandeling van 60 dagen hebben gekozen om van zijn verslaving aan alcohol en cocaïne af te komen. Volgens de New York Post besloot de Saturday Night Live-comedian zelf hulp te zoeken, nadat hij tijdens de coronacrisis weer naar verdovende middelen had gegrepen.

Vorig jaar vertelde John in een interview in Esquire dat hij al op zijn dertiende begon met drinken. „Ik was altijd een heel sociaal kind. Op mijn twaalfde werd dat ineens anders. Ik wist niet meer hoe ik me moest gedragen. Maar als ik had gedronken, was ik ineens wel weer hilarisch.” Zijn alcoholverslaving leidde volgens de komiek tot het gebruik van drugs.

John is naast zijn werk in de standupwereld ook bekend als acteur. In 2014 had hij een eigen sitcom, die Mulaney heette en na één seizoen van de buis werd gehaald. Hij had kleinere rollen in series Portlandia en Dickinson. Als stemacteur werkte hij aan onder meer Spider-Man: Into The Spider-Verse en serie Big Mouth.