Courteney Cox: ’Ik had niet door dat ik er vreemd uitzag’

In gesprek met Sunday Times Style Magazine legt de actrice uit dat ze met de ingrijpende behandelingen begon toen ze zich realiseerde dat ze was veranderd en er ouder uitzag. „Ik probeerde jarenlang er weer jeugdig uit te zien.”

Al die pogingen hadden echter niet het effect waar ze op gehoopt had. Het uiterlijk van Cox werd veelvuldig besproken, maar helaas voor de actrice niet omdat ze er zo jong uitzag, maar omdat ze juist in niets meer op zichzelf leek. Zelf was ze zich daar niet van bewust en het duurde dan ook een tijd tot de brunette doorhad dat ze was doorgeslagen. „Ik realiseerde me niet dat ik er heel erg raar uitzag door alle injecties en andere dingen die ik deed om mijn gezicht te veranderen”, blikt ze terug. „Toen kwam de dag waarop je je realiseert waar je vrienden het over hebben. Omdat mensen het over me hadden, denk ik.”

Hoewel Cox erkent dat ze destijds besloot dat ze moest stoppen, probeert ze toch nog altijd de ouderdom tegen te gaan. „De druk is intens, maar ik weet niet of het intenser is dan wat ik mezelf opleg. Ik ben een productslet. Ik zou alles proberen”, besluit ze.