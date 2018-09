Koning Abdullah ontvangt koning Felipe

Felipe is twee dagen in Jordanië om mee te praten met meer dan vijftig landen over de toekomst van het Midden-Oosten en Noord-Afrika. Namens Nederland is minister Lilianne Ploumen van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking aanwezig.

Belangrijk thema op het Wereld Ecomisch Forum in Amman is het bevorderen van handel en investeringen voor meer werkgelegenheid in een regio die zwaar gebukt gaat onder de burgeroorlog in Syrië.