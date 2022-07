’Beyoncé’s dochter Rumi (5) al echt modeprinsesje’

Volgens Tina lijkt de kleine Rumi qua smaak veel op Solange, de jongere zus van Beyoncé. „Die droeg ook hele aparte dingen, maar ze heeft een heel goed gevoel voor mode. Ik liet ze hun ding doen. Dat moet je aanmoedigen”, zegt Tina.

(Tekst loopt door onder foto.)

Blue Ivy (l.) en Rumi bij een American Footballwedstrijd Ⓒ Getty Images

„Niet lang geleden zijn we naar Disneyland gegaan en toen wilde Rumi haar Mickey Mouse-broek aan. Ze koos er een bijpassend glitter-shirt bij dat eigenlijk heel leuk stond.” Lachend vertelt de moeder van Beyoncé dat Blue Ivy, de oudste dochter van Beyoncé en Jay Z, niet bepaald overtuigd was van het kledingsetje. „Mama wordt echt boos als ze dit ziet, dit is too much”, zou de 10-jarige tegen haar oma en Rumi gezegd hebben. „Dit is mijn stijl”, zei Rumi daarop. „Ik was onder de indruk”, aldus Tina. „Ze is pas vijf jaar oud!”#