Harry en Meghan willen eerlijke verdeling coronavaccins

„Het afgelopen jaar heeft onze wereld gezamenlijk pijn, verlies en problemen ervaren. Nu moeten we ook samen herstellen en helen”, laat het echtpaar weten in een verklaring. „We kunnen niemand achterlaten. We hebben er allemaal baat bij en zullen allemaal veiliger zijn als iedereen overal dezelfde toegang heeft tot het vaccin. We moeten streven naar een gelijke distributie van vaccins en daarbij het vertrouwen in onze gemeenschappelijke menselijkheid herstellen. Deze missie had niet crucialer of belangrijker kunnen zijn.”

Tijdens het livestreamconcert, dat Selena presenteert, worden onder meer wereldleiders en overheden opgeroepen geld te doneren zodat ook arme landen voldoende coronavaccins krijgen. Daarnaast moet het evenement mensen aansporen zich te laten vaccineren. Onder meer Jennifer Lopez, Foo Fighters, H.E.R. en Pearl Jam-zanger Eddie Vedder gaan optreden.

Het benefiet wordt gepresenteerd door Selena Gomez. Zij nam vorige week al een voorschot op het coronabenefiet en schreef tweets aan onder meer de Spaanse premier Pedro Sánchez, zijn Italiaanse collega Mario Draghi en presidenten Emmanuel Macron (Frankrijk) en Joe Biden (VS). Ook Ursula von der Leyen van de Europese Commissie werd gevraagd of ze wilde helpen.

Het evenement is te zien op de Amerikaanse zenders ABC en CBS en via YouTube.