The Situation gebruikte drugs tijdens opnamen

"Toen ik voor het eerst na jaren terugkeek naar de show dacht ik: oh mijn god, was ik écht zo?", vertelt Sorrentino, die inmiddels al 19 maanden nuchter is. "Ik was in de twintig, ik gebruikte veel drugs toen", vervolgt de realityster die zegt dat met name het seizoen dat zich in Italië afspeelde, voor hem moeilijk was om terug te kijken. "Ik probeerde dat jaar clean te blijven maar dat lukte niet en dat frustreerde, dat zie je ook", verklaart The Situation.

Sorrentino kampte in het verleden met verschillende verslavingen. In 2014 moest hij van de rechter zich laten behandelen voor zijn alcoholverslaving om te voorkomen dat hij voor een belastingschuld in de cel zou belanden. En in 2012 zocht de tv-ster hulp om van zijn verslaving aan pijnstillers af te komen.

Het gaat inmiddels een stuk beter met de Jersey Shore-acteur, die er zelfs aan denkt een familie te beginnen met zijn vriendin Lauren Pesce, met wie hij al een tijd een relatie heeft. "Ik ben in de dertig nu", lacht hij, "Ik wil een gezin beginnen, dit jaar nog", aldus Sorrentino.