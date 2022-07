Premium Het beste van De Telegraaf

Frank Masmeijer terug op tv met Boef zoekt vrouw?

Door Evert Santegoeds Kopieer naar clipboard

Frank Masmeijer werkt aan een comeback op tv. Ⓒ ANP/HH

Een week nadat hij hét gesprek van de dag was, beraadt Frank Masmeijer – zichtbaar en volop genietend van zijn onverwacht verkregen vrijheid – zich op zijn toekomst. Het liefst zou de oud-quizmaster, na meer dan twintig jaar, zijn comeback maken op televisie. In zijn cel heeft hij daarvoor dan ook al plannen ontwikkeld. De vraag is: staan de omroepen en zenders in de rij om hem (weer) een van hun gezichten te laten zijn?