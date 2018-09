Van de Grote Vier is alleen Eddie Vedder over

De eind jaren 80, begin jaren 90 in en rond Seattle groot geworden en wereldwijd succesvolle grungerock verloor in 1994 al haar boegbeeld, Kurt Cobain. Met Nirvana had de slechts 27 jaar oud geworden zanger, gitarist en schrijver het genre geholpen eerst de stad, daarna het land en uiteindelijk zelfs het continent te overstijgen. Cobain pleegde op 7 april van dat jaar zelfmoord door zichzelf door zijn hoofd te schieten.

Een van de andere grote grungebands uit Seattle, Alice In Chains, verloor haar frontman Layne Staley in 2002, ver na de gouden jaren van het genre. De destijds 34-jarige rocker kampte net als Cobain met drugs en depressies en ook hij stierf aan de gevolgen daarvan. Staley trad wel al sinds 1996 niet meer op en leidde een teruggetrokken bestaan. In 2011 overleed ook nog de originele bassist van de band, Mike Starr.

Nu met de nog raadselachtige dood van Cornell ook Soundgarden haar boegbeeld kwijt is, is Eddie Vedder (52) van Pearl Jam de laatst overgeblevene van de zanger van de Grote Vier Grungebands.