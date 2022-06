J.K. Rowling in de maling genomen door nep-Zelenski: ’Smakeloos’

De Britse schrijver kon de grap niet waarderen, zo liet een woordvoerder weten aan The Hollywood Reporter. „Het was smakeloos. J.K. Rowling was benaderd om te praten over haar goede doelen-werk in Oekraïne, waarmee ze kinderen en families ondersteunt die getroffen zijn door de conflicten in hun regio. De video die verspreid is via Vovan en Lexus is flink gemonteerd, waardoor het gesprek geen goede weergave is van dat wat er daadwerkelijk besproken is.”

In de twaalf minuten durende video wordt Rowling onder meer gevraagd naar het litteken dat Harry Potter op zijn hoofd heeft, wat volgens hen op de letter Z lijkt, die door Russische militairen op hun tanks wordt gezet en een symbool van de oorlog is geworden. Ook vroegen ze de auteur of het Potter-personage Dumbledore echt homoseksueel was en of hij seks had met transgenders. Hiermee probeerden ze Rowling een reactie te ontlokken, nadat zij eerder in opspraak kwam na een aantal opvallende uitspraken te hebben gedaan over de transgendergemeenschap.

