DOORBRAAK voor Brigitte Nijman

Voor haar gevoel heeft er een wonder plaatsgevonden. Brigitte Nijman hoopt snel weer op het podium te staan. Ⓒ BSR Agency

Het was half januari een enorme klap voor BRIGITTE NIJMAN. Op vrijdag de 11e traden er complicaties op bij het wegbranden van een verdikking op de schildklier, een regelrechte ramp. Haar rechter stembandzenuw werd geraakt en raakte verlamd, waarop Brigitte haar vermogen om te zingen, ja zelfs te praten, verloor. Gevreesd werd voor het einde van haar carrière, maar tegen ieders verwachting in is er nu een doorbraak!