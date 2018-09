Will Smith gaat veel slapen in Cannes

“We moeten twee, drie films per dag kijken”, legde Smith uit. “De laatste keer dat ik dat deed, was toen ik 14 jaar oud was. En films kijken om half negen ‘s ochtends doe ik al helemaal nooit.” De acteur is voornemens om elke avond vroeg in bed te liggen zodat hij genoeg kan slapen om de aandacht vast te blijven houden. “Ik wil scherp zijn, ook om half negen ‘s ochtends. Ik neem deze taak heel serieus en wil alle makers de aandacht en respect geven die ze verdienen.”

De Men in Black- en Bad Boys-ster is zeer vereerd dat hij werd gevraagd voor de jury. “Ik ben een simpele jongen die opgroeide in Philadelphia”, bekende Smith lachend. “Cannes was iets magisch, de naam staat synoniem aan de ultieme waardering die je als filmmaker kan krijgen.” De acteur hoopt vooral veel te leren tijdens het kijken naar de competitietitels. “In deze setting, als er zoveel talent samenkomt, weet je nooit wat er gebeurt. Je weet nooit wat er wordt gecreëerd, of wat de conversaties en beelden met je gaan doen. Daar kijk ik erg naar uit.”

Netflix

Verder reageerde Smith op de rel rond Netflix, die twee films die voor de competitie zijn geselecteerd niet in de bioscoop wil uitbrengen. “Ik heb kinderen thuis van 16, 18 en 24: die zijn verslaafd aan Netflix”, legde hij uit. “Maar ze gaan óók twee keer per week naar de bioscoop. Het zijn twee totaal verschillende kanalen die allebei hun bestaansrecht hebben.”

De zeventigste editie van het festival van Cannes gaat woensdagavond van start. Er zijn dit jaar geen Nederlandse makers doorgedrongen tot de competitie of een van de andere selecties.