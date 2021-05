Kinderen Marco en Leontine Borsato blij dat ouders weer daten

Columns & Opinie

Naomi Campbell (50) moeder geworden: wat zegt leeftijd nou?

Hester Zitvast schrijft over dat wat haar opvalt in het nieuws. Dit keer over het bericht dat supermodel Naomi Campbell (50) voor het eerst moeder is geworden. ’Het is natuurlijk niet de vraag of, maar hoeveel commentaar ze hier op krijgt. We vinden er weer massaal van alles van: 50 is véél te oud. ...