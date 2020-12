Country Music Awards onder vuur na overlijden Charley Pride

Het evenement was in november al in opspraak gekomen, omdat het een van de weinige award shows was die fysiek plaatsvond. Pride werd daar geëerd met de Willie Nelson Lifetime Achievement Award en gaf een duet met Jimmie Allen.

„Ik wil geen overhaaste conclusies trekken, want er is geen familie statement gemaakt, maar als dit het resultaat is van de CMA’s die binnen plaatsvonden, dan zouden we allemaal laaiend moeten zijn”, schrijft countryzangeres Maren Morris op Twitter. Ook countryster Brandi Carlile is kritisch op de organisatie. „Of het nou de plek is of niet waar hij besmet is geraakt, ze hebben hem wel in gevaar gebracht en het had zo maar kunnen gebeuren. Dit ergert me al weken”, schrijft ze.

Pionier

De organisatie reageert op de aantijgingen samen met de vertegenwoordigers van Charley Pride met een statement over het coronaprotocol dat van kracht was tijdens de CMA’s in Nashville. „Charley was getest voordat hij naar Nashville afreisde, toen hij aankwam en nog een keer op de dag van de show. Alle tests waren negatief.”

Toen Pride weer terugreisde naar huis in Texas, is hij nog meermaals negatief getest, volgens de organisatie. „De hele countrygemeenschap is kapot van zijn overlijden. Uit respect voor zijn familie in deze rouwperiode, zullen wij hier verder geen uitspraken over doen”, aldus de CMA’s.

Pride stond bekend als een pionier voor zwarte artiesten in de wereld van countrymuziek. Eind jaren zestig tot begin jaren zeventig had hij hitsingles als Kiss An Angel Good Morning, Is Anybody Goin To San Antone en I’d Rather Love You. Van 1967 tot 1987 schitterde Pride met 52 countryhits, talloze Grammy-prijzen en werd hij de best verkopende countryartiest van RCA Records.