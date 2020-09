Rob Oudkerk: ’Ik heb nog iedere dag SPIJT!’

Had hij sommige dingen maar anders gedaan, beseft Rob Oudkerk zich nog iedere dag. Desondanks is hij vandaag de dag gelukkiger dan ooit. Ⓒ foto anp/hh

Hij leek voorbestemd voor een grootse politieke carrière, maar viel zo’n vijftien jaar geleden keihard van zijn voetstuk. Van een gerespecteerd huisarts en PvdA-politicus was ROB OUDKERK ineens verworden tot een cocaïne snuivende hoerenloper. Hij trok zich, noodgedwongen, terug uit het openbare leven en dook onder in de anonimiteit. Aan PRIVÉ vertelt hij over die donkerste periodes uit zijn leven, maar vooral ook over zijn toekomst. Die ziet hij zonnig tegemoet.