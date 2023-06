K-popster Choi Sung-bong (33), die over kankerdiagnose loog, overleden

Choi Sung-bong had in 2021 gelogen over een kankerdiagnose. In een afscheidsvideo die hij had geplaatst op zijn YouTube-kanaal toont hij zijn berouw. ,,Aan iedereen die ik gekwetst heb door mijn stomme fout: het spijt mij’’, vertelt hij openhartig in de video.

De K-popster had zijn fans destijds gevraagd geld te doneren zodat hij zijn behandeling voor de ziekte kon financieren. Achteraf kwam boven water dat Choi Sung-bong de ziekte helemaal niet had. ,Het spijt me oprecht dat ik zoveel mensen gekwetst heb. Ook wil ik mij verontschuldigen bij de mensen die mij geholpen hebben.’’ Naar eigen zeggen heeft hij de donaties eigenhandig terugbetaald.

Choi Sung-bong kreeg bekendheid nadat hij in 2011 deelnam aan de talentenjacht Korea’s got talent. Hij behaalde de tweede plaats. Zelfs Justin Bieber prees zijn optreden. ,,Dit is geweldig’’, zei de Canadese popster destijds. ,,Veel succes nog. Geweldig verhaal ook.’’

Het is niet voor het eerst dat een jonge K-popster overlijdt. Eerder dit jaar werd zanger Moonbin dood aangetroffen in zijn appartement. Hij werd slechts 25 jaar oud. Ook toen zou het hoogstwaarschijnlijk gaan om zelfmoord.

Korea kent het hoogste aantal zelfdodingen onder jonge mensen van ontwikkelde landen, meldt BBC News. K-popsterren komen vaak vanaf jonge leeftijd al onder hoge werkdruk te staan.

Heb je hulp nodig? Neem contact op met de hulp- en preventielijn Zelfmoord. Tel: 0800-0113 of 113 of www.113.nl.