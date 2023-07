Filmrecensie Pornokomedie ’Candy & Bonita’ wil maar niet spetteren

— Wat: film, romantische komedie — Regie: Nienke Römer — Met: Fockeline Ouwerkerk, Sanne Langelaar, Jeroen van Koningsbrugge

Door Marco Weijers

Tilly (Sanne Langelaar) en Marieke (Fockeline Ouwerkerk) overzien zittend aan de bar hun vastgelopen levens in ’Candy & Bonita’. Ⓒ PR

Vriendinnen Tilly (Sanne Langelaar) en Marieke (Fockeline Ouwerkerk) delen in de kroeg hun frustraties. De een is in Candy & Bonita slachtoffer geworden van wraakporno, de ander gaat gebukt onder de last van jong ouderschap. Aan de toog komen de dames tot de conclusie dat zij weer de regie moeten nemen over hun eigen leven. Daarom besluiten zij een vrouwvriendelijke seksfilm te maken en voegen vervolgens letterlijk de daad bij het woord.