Yoko Ono klaagt oud-werknemer John Lennon opnieuw aan

Seaman werkte voor Lennon en sprak geregeld met de pers over zijn tijd bij de artiest. Ook bracht hij in 1991, 11 jaar na de dood van de Beatle, zelfs het boek The Last Days of John Lennon uit. Yoko klaagde hem eerder al aan omdat hij de dagboeken van de zanger zou hebben gestolen. In 2002 bepaalde een rechter dat Seaman niet langer foto’s van het gezin mocht delen en over ze mocht praten om geld te verdienen aan de nalatenschap van Lennon.

Daar leek Seaman zich aan te houden, totdat hij vorige maand een interview uitzond op Facebook waarin hij omringd door foto’s en andere items van Lennon praat over zijn tijd bij John en Yoko en de moord op Lennon. Volgens Yoko pleegt hij daarmee contractbreuk. Ze eist onder meer een schadevergoeding van 150.000 dollar.