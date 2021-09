Prins Andrew heeft dagvaarding geaccepteerd: ’Hij zal vechten’

Het juridische team van prins Andrew heeft eindelijk geaccepteerd dat de dagvaarding op een juiste manier is overhandigd, meldt de Britse tabloid. Nu moet hij zich voorbereiden op een dramatisch gevecht in de rechtbank met Virginia Roberts Giuffre, die hem al jaren ervan beschuldigd seks met haar te hebben gehad toen zij minderjarig was.

Officieel heeft prins Andrew nu 21 dagen om te reageren op de aanklacht van aanranding en seksueel misbruik. De advocaat van Virginia Giuffre verwacht echter dat hij om uitstel zal vragen om te reageren en geeft aan dat zij daar waarschijnlijk mee zullen instemmen. Volgens de krant bevestigen bronnen dat Andrew’s team inderdaad op die toer zal gaan.

Deze insiders waarschuwden ook dat de hertog van York van plan is om te ’vechten’ en de rechtszaak te gebruiken om de beschuldigingen tegen hem ’punt voor punt, claim voor claim’ te verwerpen en, zo hopen ze, zijn naam te zuiveren.

Een tweede hoorzitting is gepland op 13 oktober in Manhattan. Prins Andrew heeft de beschuldigingen altijd ontkend. Hij verblijft momenteel op Balmoral, waar hij naartoe gevlucht zou zijn om een persoonlijke dagvaarding te voorkomen. Nu hij deze geaccepteerd heeft, is er toch nog een reden om op Balmoral te blijven: zolang hij in aanwezigheid van zijn moeder de Queen is, kan hij niet gearresteerd worden, vanwege de soevereiniteit van koningin Elizabeth.