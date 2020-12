Cher: ’Een fan probeerde mij te vermoorden!’

In gesprek met The Guardian onthult Cher dat een fan haar in 1982 heeft proberen te vermoorden. In haar eerste grote toneelstuk speelde Cher een serveerster in Come Back to the Five and Dime, Jimmy Dean, Jimmy Dean in het Martin Beck Theatre in New York. Toen al mocht zij ervaren dat niet iedereen haar goedgezind zou zijn.

„Er was een man die me probeerde te vermoorden”, herinnert Cher zich als haar wordt gevraagd of haar fans wel eens vijandig tegen haar zijn geweest. Ze legt uit dat ze altijd werd afgezet toen ze in Come Back To the Five and Dime speelde en er plots een man bij de podiumdeur verscheen, waarvan ze dacht dat hij een fan was.

„Ik dacht dat hij mijn hand wilde schudden, maar hij pakte mijn arm en legde die achter mijn rug”, vervolgt ze. „Hij begon me door het steegje te duwen en zei: ’Als je iets zegt, vermoord ik je’.” Gelukkig stonden er twee fans verderop die zagen wat er gebeurde. „Ze hadden door dat er iets mis was en begonnen te schreeuwen. Ze renden naar me toe en hij rende weg”, aldus Cher.

Tegenwoordig is de zangeres helemaal niet meer graag in het openbaar, omdat ’iedereen een camera heeft’ en het volgens haar ’niet meer veilig is’. „Mensen komen naar te toe en je weet niet of ze je gaan vermoorden of gewoon een foto met je willen. Ik vind het hoe dan ook niet leuk.”