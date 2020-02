Pharrell Williams ontkent meineed in Gaye-zaak

In het gesprek met het magazine vertelde de muzikant afgelopen maand over zijn aanpak bij het schrijven van een nummer. Hij liet weten dat hij naar liedjes luistert die iets met hem doen, en die vervolgens ontleedt om erachter te komen wat ervoor zorgt dat de song hem raakt. „Dat heb ik ook met Blurred Lines gedaan, en daarmee ben ik in de problemen gekomen”, zei hij daarbij.

Volgens de nabestaanden van Gaye staat dit haaks op wat Pharrell tijdens het proces rond Blurred Lines in de rechtbank verklaarde. „Ik ging niet de studio in met de bedoeling om iets te maken dat voelde of klonk als Marvin Gaye”, zei hij destijds. De nazaten van de soulzanger wonnen de zaak uiteindelijk en kregen bijna 5 miljoen dollar toegewezen. Ze stellen dat nu blijkt dat Williams meineed heeft gepleegd, hij ook hun juridische kosten à 3,5 miljoen dollar moet vergoeden.

In nieuwe rechtbankdocumenten wijzen de advocaten van Williams dat idee pertinent af. Ze stellen dat de familie Gaye niet in de buurt kan komen van de bewijslast voor meineed die nodig is in een afgehandelde zaak. Ook stellen ze dat alhoewel Williams heeft gezegd dat sommige luisteraars Blurred Lines op Gayes hit Got To Give It Up vonden lijken, hij ook heeft benadrukt dat hij nooit de intentie had om elementen uit dat nummer te kopiëren.”