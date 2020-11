Freek de Jonge blundert in M: stelt dat graf Wim Sonneveld is geruimd

Freek de Jonge Ⓒ ANP/HH

Dinsdagavond was Freek de Jonge te gast in talkshow M om te praten over het overlijden van Corrie van Gorp. Ook cabaretier Wim Sonneveld kwam ter sprake. Sonneveld overleed in 1974 en ligt begraven bij de Rooms-Katholieke Begraafplaats Buitenveldert. De Jonge stelde dat niet alleen zijn graf, maar ook de gehele begraafplaats inmiddels is verdwenen.