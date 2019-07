Erwin Olaf trouwt koppel op Milkshake

De ceremonie voltrok zich in een knalroze opblaaskerk. Ook binnen in de kerk was het interieur volledig roze, en de ambtenaar droeg een volledig roze gewaad. Naast het kersverse koppel waren ook alle aanwezigen volledig in het wit gekleed.

Fotograaf Erwin Olaf was ook bij de ceremonie aanwezig, om te spreken over liefde en diversiteit. Het gelukkig getrouwde stel wordt nu volledig in de watten gelegd door de organisatie van het festival. Ze worden voor hun eerste huwelijksnacht ondergebracht in een hotel.