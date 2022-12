Ewout Genemans voor zijn politieprogramma naar Rotterdam

Het programma in Rotterdam is een vervolg op de populaire series Bureau Burgwallen, Bureau 040, Bureau Arnhem en Bureau Hofstad. In Rotterdam loopt Genemans mee met politieagenten van de bureaus Zuidplein, Centrum en Delfshaven.

„Dit is een geweldige manier om de kijker mee te nemen in een deel van het werk dat we iedere dag verzetten, in een stad die geen minuut hetzelfde is”, zegt politiechef Fred Westerbeke. „Op de momenten die er toe doen, zijn we er. Maar net zo belangrijk zijn die andere momenten, van verbinding met de inwoners van de stad. Voor hen staan we iedere dag op. Dit is een mooie kans om een inkijkje te geven in dat veelzijdige werk.”